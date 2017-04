Partito abbastanza bene, il nuovo serial della NBC dedicato all'universo della DC Comics,non è mai decollato, sia come ascolti che come storyline. In molti avevano già ipotizzato una breve durata per lo show e, adesso, sembra arrivare la conferma.

E' stato annunciato che la NBC ha rimosso Powerless dalla sua programmazione e gli episodi restanti della prima stagione sono stati sostituiti da episodi extra della sitcom Superstore. Il network ha anche rimosso la serie tv DC Comics dal suo sito ufficiale.

Ovviamente questo vuol dire che le chance di vedere Powerless ufficialmente cancellato sono altissime; questo sarebbe il secondo show DC prodotto da NBC cancellato dal network: il primo fu Constantine.

Vi terremo aggiornati.