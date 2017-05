Powerless: la NBC cancella la serie dopo una sola stagione!

Nelle ultime ore, molte sono le serie di cui è stato finalmente deciso il destino e, mentre molte sono state confermate per un ulteriore capitolo, altre hanno ricevuto un ordine di cancellazione, costringendo i fan a dirgli addio. Da pochi istanti è stato confermato che, tra questi show, vi è anche la serie comedy, cancellata dalla

La serie comedy che aveva esordito proprio in questa stagione televisiva appena passata, aveva tentato un approccio diverso del racconto di una storia legata al mondo dei supereroi, usando la comicità per mostrare al pubblico che cosa accade dietro le quinte delle grandi imprese dei supereroi.

Powerless, però, che andava in onda ogni giovedì sera su NBC, è stato formalmente annullato. La serie, interpretata da Vanessa Hudgens nei panni del direttore di ricerca presso una società di sicurezza che protegge i cittadini dalle battaglie dei supereroi contro i supercattivi, ha faticato ad ottenere degli audience soddisfacenti fin dal suo debutto, avvenuto il 2 febbraio. La messa in onda della scorsa settimana è arrivata a 2.1 milioni di telespettatori totali con un rating di 0.6 demo, con un calo del 30% rispetto agli ascolti che solitamente si registravano in quella fascia oraria.

Il primo capitolo della serie finirà tra due episodi, di cui uno che vedrà come guest star il Batman originale della televisore, ovvero Adam West. Non è ancora chiaro se la rete avrà intenzione di mandare in onda queste due ultime puntate o se interromperà immediatamente la trasmissione dello show.