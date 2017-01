Powerless: nel nuovo trailer viene fatto riferimento a Batman

E' arrivato in rete da pochi istanti un nuovo video che ci presenta l'inedita ed esordiente serie televisiva che presto farà il suo debutto sui piccoli schermi televisivi statunitensi grazie alla sete. Potete gustarvi il nuovo promo dello show in fondo alla notizia.

"In questa città, in cui i supereroi combattono su in alto, trovarsi giù in basso fa schifo. Non posso credere che sto lavorando per Bruce Wayne", dice Emily Locke, impersonata da Vanessa Hudgens, in questa sua nuova apparizione, dopo il primo promo di qualche giorno fa.

Questo ultimo promo della serie Powerless, ci mostra la protagonista durante un tour presso la Wayne Security, una filiale della Wayne Enterprises. La sua guida, corregge la nuova dipendente, dicendole che non lavora direttamente per Bruce Wayne, ma per il "cugino di Bruce Wayne", che sarà il suo capo. Come già rivelato, infatti, in questa serie si verrà a conoscenza del fatto che il cugino di Batman porterà il nome di Van Wayne, personaggio che verrà interpretato da Alan Tudyk. L'attore, inizialmente, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di un personaggio di nome Del Heller, ma dopo che lo spettacolo ha ottenuto un ordine ufficiale, sono stati aggiunti nello show dei ruoli che rappresentassero dei collegamenti più diretti con i supereroi e con supercriminali della DC.

Powerless farà il suo debutto giovedì 2 febbraio.