Powerless: la serie potrebbe vantare numerose apparizioni celebri

Non tutti i personaggi dei fumetti possono essere supereroi. Sono ormai migliaia gli innocenti che si ritrovano per errore coinvolti nelle battaglie. Chi sono questi personaggi? Sono i protagonisti di, serie che potrebbe vantare apparizioni di supereroi molto famosi.

Per ogni Lois Lane, Jimmy Olsen, Jim Gordon e Alfred Pennyworth ci sono centinaia di migliaia di cittadini innocenti coinvolti nel mezzo degli scontri tra supereroi e villain. Powerless racconta questo tipo di storie: Emily Locke, la protagonista, è una giovane donna che lavora per un parente di Bruce Wayne in una compagnia che ha proprio il compito di proteggere questi innocenti.

La serie, una sitcom, potrebbe presto vedere la partecipazione alcuni eroi del DC Universe, in particolare Grant Gustin, The Flash. Ecco cosa ha dichiarato lo showrunner Patrick Schumaker a CBR:

“Se ce lo lasciassero fare mi piacerebbe mostrare Jason Momoa nella prossima stagione, ma non come Aquaman. Ben Affleck non apparirà mai come Batman. Magari Grant Gustin potrebbe tornare per interpretare qualcuno, in una specie di crossover. Diciamo che la natura dello show ti permette di muoverti con grande libertà. L’idea di un multiverso, secondo me, ti dà la licenza di chiamare attori da altri show per fare parti diverse. Magari nel nostro mondo Barry Allen è un corriere! Senza poteri, oppure con dei poteri nascosti. Magari lavora per FedEx.”

Powerless è attualmente in onda su NBC, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!