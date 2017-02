Preacher 2: Dominic Cooper annuncia l'inizio di produzione con una foto cruenta

Da pochi istanti abbiamo ricevuto la conferma ufficiale che la produzione degli episodi per la prossima e seconda stagione della serie, tratta dall'omonimo fumetto, è finalmente iniziata. L'attore protagonista, infatti, ha da poco condiviso una foto 'viscerale' che non lascia spazio a dubbi. La foto è visibile dopo il salto.

La seconda stagione di Preacher vedrà Jesse, Tulip e Cassidy in un viaggio per trovare Dio e cercare di capire come ha potuto permettere che accadesse tutto ciò che è successo. Lungo la strada, faranno nuovi incontri, tra cui quello con il Graal, una società spietata, una sorta di setta religiosa segreta il cui scopo è in contrasto con quello di Jesse.

Basato sul fumetto creato da Garth Ennis e Steve Dillon, Preacher è stato sviluppato per la televisione da Seth Rogen, Evan Goldberg e Sam Catlin. La serie vede nel suo cast le stelle Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga, Lucy Griffiths, W. Earl Brown, Derek Wilson, Ian Colletti, Tom Brooke, Anatol Yusef e Graham McTavish.

Il network televisivo AMC non ha ancora comunicato la data ufficiale della premiere della seconda stagione della serie ma, presumibilmente, dovrebbe andare in onda a partire dall'inizio di quest'estate.