Preacher 2: il nuovo trailer ufficiale della stagione debutta online!

Il network televisivo statunitenseha rilasciato in rete un nuovo inedito trailer ufficiale del secondo capitolo di, l'adattamento per il piccolo schermo dei fumetti cult che tornerà sulla rete il mese prossimo. Come sempre, potete accedere alla visione del filmato subito dopo il salto.

Nel primo capitolo della serie abbiamo fatto la conoscenza dei personaggi di Jesse (Dominic Cooper), Tulip (Ruth Negga) e Cassidy (Joseph Gilgun). La stagione è stata una sorta di prequel rispetto alla storia narrata nei fumetti, che si svolge interamente nella cittadina di Annville, nello stato del Texas, dove Jesse è un predicatore.

Dopo ciò che è accaduto a Annville, ora è il momento che la vera avventura abbia inizio e la AMC, dopo aver già rilasciato un teaser per la stagione 2 il mese scorso, in cui ci veniva mostrato qualche primo elemento del viaggio dei protagonisti, ora ha rilasciato online questo trailer (visualizzabile su ComicBook.com) che sembra dirci qualcosa in più. Anche se il filmato è ancora un breve accenno alla stagione e ha una durata di appena 30 secondi, include diverse nuove scene inedite. Questa volta, poi, l'enfasi non è posta sul viaggio che affronteranno i personaggi, ma sul grande cattivo della stagione e, potenzialmente, delle stagioni a venire: The Cowboy (Graham McTavish).

Ricordiamo che il primo episodio della prossima e seconda stagione di Preacher farà il suo debutto sul network AMC domenica 25 giugno.