Preacher 2: online i character poster di Jesse, Tulip e Cassidy

La versione televisiva delladel predicatore () creato dalla penna die dal tratto diè pronta a tornare in onda il mese prossimo, e per l’occasione sono stati diffusi alcuni nuovi character poster che mettono in luce i disastrati protagonisti dell’irriverente serie TV. Trovate i poster in calce alla notizia!

Dopo aver rilasciato un primo scoppiettante trailer, la AMC ha rilasciato online tre character poster per la seconda stagione del loro adattamento per il piccolo schermo di Preacher, che esordirà in America il 25 giugno.

Alcuni fan sono rimasti delusi che la prima stagione si sia presa molte libertà con il materiale originale, ma si è conclusa con Jesse, Tulip e Cassidy che iniziano il loro viaggio on the road con Il Santo degli Assassini sulle loro tracce, cioè praticamente dove comincia il primo grande arco narrativo del fumetto. Ci auspichiamo quindi che questo nuovo gruppo di episodi aumenti un po' il ritmo e cominci a pescare a piene mani dalla folle opera narrativa di Garth Ennis.

Potete visionare gli psichedelici poster dei tre personaggi principali nella galleria in calce alla notizia.

Preacher narra la storia di Jesse Custer (Dominic Cooper), un predicatore in crisi di una piccola città del Texas, che si scoprirà essere posseduto da un'entità misteriosa che gli permette di sviluppare un potere altamente pericoloso. Jesse decide così di intraprendere un viaggio per trovare letteralmente Dio, insieme alla sua ex fidanzata Tulip (Ruth Negga) e ad un vagabondo irlandese chiamato Cassidy (Joseph Gilgun).

Nel cast della seconda stagione di Preacher, tra nuove entrate e il ritorno dei protagonisti principali, troveremo Dominic Cooper nei panni di Jesse Cooper, Ruth Negga nella parte di Tulip O'Hare, Joseph Gilgun nei panni di Cassidy, Ian Colletti nel ruolo di Eugene Root / Arseface, Graham McTavish nella parte de Il Santo degli Assassini, Noah Taylor, Pip Torrens, Julie Ann Emery, Malcolm Barrett, Ronald Guttman e Justin Prentice tutti in un ruolo non ancora rivelato.

Preacher ritornerà sul canale AMC il 25 giugno 2017.