Preacher 2: online l'adrenalinico teaser della stagione con i protagonisti!

La scorsa estate, la reteha regalato al suo pubblico l'adattamento a lungo atteso dei fumetti di, ovvero. Da poche ore il network ha voluto regalare a tutti i fan della serie un nuovo teaser trailer dei nuovi episodi che, come sempre, potete trovare dopo il salto.

Adattato da Seth Rogen e Evan Goldberg e prodotto da Sam Catlin di Breaking Bad, la serie ha adottato un approccio unico, soprattutto nella trasposizione della natura grafica della graphic novel per la televisione, offrendo una visione cupamente strana e divertente del materiale di partenza. Nel corso della stagione 1, la serie è rimasta fedele a molti dei personaggi principali, ma ha anche modificato radicalmente la narrazione del fumetto per soddisfare al meglio le esigenze drammatiche di una serie televisiva. Nei passati episodi, infatti, sono stati definiti i personaggi di Jesse Custer (Dominic Cooper), Tulip O'Hare (Ruth Negga) e Cassidy (Joseph Gilgun) nel contesto della piccola cittadina del Texas di Annville.

In questo nuovo trailer possiamo già individuare alcuni elementi della seconda stagione. Con Jesse, Tulip e Cassidy insieme in una macchina con una grande avventura che li aspetta, sembra chiaro che la serie nei prossimi episodi assumerà anche l'aspetto di una storia on-the-road che, forse, seguirà maggiormente le vicende narrate dal fumetto.

Preacher arriverà sui piccoli schermi americani con la sua seconda stagione su AMC lunedì 19 giugno.