Preacher 2: la serie tornerà a giugno. Le foto con Dominic Cooper e Ruth Negga

L'attesissima nuova stagione della serie firmata dae basata sul fumetto capolavoro di Garth Ennis ha finalmente una data ufficiale per la première, accompagnata dalle prime immagini dei protagonisti.

Il predicatore Jesse Custer (Dominic Cooper), l'agguerrita Tulip O'Hare (Ruth Negga) e il vampiro Cassidy (Joseph Gilgun) torneranno infatti sulla AMC a partire dal prossimo 19 giugno con 13 nuovi episodi, 3 in più rispetto alla soddisfacente prima stagione. Ulteriore novità è che la serie occuperà adesso la serata del lunedì anziché quella della domenica.



In aggiunta, il canale ha rivelato anche l'entrata nel cast di ben 6 nuovi attori, che sono: Noah Taylor (Il Trono di Spade), Pip Torrens (The Crown), Julie Ann Emery (Fargo), Malcom Barrett (Dear White People), Justine Prentice (Homeland) e Ronald Guttman (13 Reasons Why). Non è stato invece rivelato alcun dettaglio in merito ai loro personaggi.



La seconda stagione di Preacher percorrerà finalmente la strada già battuta dal fumetto, portando l'insolito trio protagonista in giro per l'America alla ricerca di Dio. In basso le prime foto ufficiali: