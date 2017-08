Preacher: AMC è pronta a rinnovare la serie per la terza stagione

Anche se non ancora annunciato ufficialmente,è già pronta per rinnovare la serieper la sua terza stagione e riprendere le riprese a New Orleans, dove si trovano attualmente i personaggi nello show.

Attualmente, Preacher è in onda con la sua seconda stagione composta da 13 episodi sulla rete AMC. Basata sul franchise dell'omonimo popolare fumetto, la serie segue il viaggio emozionante, intrecciato e ricco d'azione di Jesse Custer, un predicatore di piccole città con un passato da criminale che rendendosi conto che Dio è assente, Jesse cerca di trovarlo. Lungo il suo viaggio incontra Tulip, l'ex ragazza di Custer e Cassidy, un vampiro irlandese migliore amico di Custer. Nella seconda stagione la banda finisce a New Orleans dove devono sfuggire ad una bamda di gangster locale, agenti segreti pericolosi in tuta bianca e il "Saint of Killers", cowboy killer inarrestabile dell'inferno. Il cast di Preacher comprende: Dominic Cooper, Ruth Negga, Joseph Gilgun, Ian Colletti, Graham McTavish e le new entry Noah Taylor, Pip Torrens, Julie Ann Emery, Malcolm Barrett e Ronald Guttman.