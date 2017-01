Pretty Little Liars 7: Il ritorno di Wren

Le foto pubblicate in esclusiva su EW! mostrano il ritorno di uno dei personaggi più misteriosi di Pretty Little Liars: Wren. Ex fidanzato di Melissa e Spencer Hastings.

Pelato e visibilmente cresciuto torna Julian Morris in Pretty Little Liars, il personaggi di Wren ricompare nella 7b al fianco di Spencer e incontrerà Ezra. Non si sa ovviamente nulla sul suo ruolo nei nuovi episodi ma i fautori della colpevolezza di Wren sono tornati alla carica affermando che propri lui potrebbe essere la nuova A. Le foto pubblicate in esclusiva ad EW! lo mostrano in un posto che sembra un bar e Spencer appare felice dell'incontro.

Pretty Little Liars 7B tornerà il 18 aprile e vedrà l'ultima apparizione di Aria (Lucy Hale), Spencer (Troian Bellisario), Hannah (Ashley Benson), Emily (Shay Mitchell) e Alison (Sasha Pieterse) sul piccolo schermo con quello che si preannuncia un grande finale.