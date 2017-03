Pretty Little Liars 7: un promo teaser per gli ultimi 10 episodi della serie

È stato rilasciato online un primo teaser promo diche anticipa l'arrivo degli ultimi, attesissimi episodi della serie young-adult di, il cui ritorno è previsto per il 18 aprile.

Tutta la follia alla quale i fan hanno assistito per 150 episodi ha portato a questo momento, e il promo in questione, titolato Ultimate Reveal, vuole ripercorrere proprio con loro "il dramma, il mistero e i colpi di scena" che hanno reso la serie creata da Marlene King una delle più amate trai più giovani.



Pretty Little Liars vede nel cast Lucy Hale, Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell, Holly Marie Combs, Ian Harding, Janel Parrish, Laura Leighton, Chad Lowe, Sasha Pieterse, Tyler Blackburn, Keegan Allen e Andrea Parker.



Ecco il filmato: