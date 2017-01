Pretty Little Liars: Emily, Shay Mitchell, già lanciata in nuovo progetto

Tra pochi mesi i fan diranno addio alle cinque burgiardelle di Rosewood con il finale di Pretty Little Liars 7. Il farewell per le attrici è ormai alle spalle e si preparano a nuovi progetti.

Per gli appassionati Aria (Lucy Hale), Spencer (Troian Bellisario), Hannah (Ashley Benson), Emily (Shay Mitchell) e Alison (Sasha Pieterse) ancora non hanno lasciato Rosewood e i loro problemi con A. Le puntate finali di Pretty Little Liars 7 andranno infatti in onda a partire da aprile e finalmente vedremo svelata la nuova identità del nemico; le attrici però sono già andate avanti, lasciando la serie che le ha rese celebri alle spalle.

La notizia arriva da Variety.com, Shay Mitchell avrà un reality show tutto suo su Fullscreen (un servizio a pagamento online) che arriverà in questi primi mesi del 2017. Il programma si chiamerà Shades of Shay e in 8 episodi entreremo nell'intimo della vita di Shay, seguendo anche i futuri passi della sua carriera. Non mancherà, probabilmente, uno sguardo a PLL e alle sue colleghe/amiche.

Pretty Little Little Liars 7 tornerà il prossimo 18 aprile.