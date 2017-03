Prison Break: online la prima clip tratta dalla première

ha da poco rilasciato la prima clip dalla première dell’attesissima nuova stagione di, che tornerà il prossimo 4 Aprile sugli schermi americani con ben nove episodi girati in Marocco.

Il filmato, come sempre, può essere visto sopra la notizia, ed è tratto dalla prima puntata. Il protagonista, Lincoln Burrows, è alla ricerca del fratello Michael, creduto morto da tutti. Nel filmato lo vediamo insieme a Sucre, che sembra intenzionato a tutti i costi a collaborare con l’ergastolano per trovare il suo vecchio amico.

I nuovi episodi vedranno il ritorno di tutto il cast originale, da Dominic Purcell a Wentworth Miller, passando per Amaury Nolasco e Sarah Wayne Callies.