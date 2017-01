Prison Break Revival: online il nuovo trailer e la data di debutto

Una delle più grandi serie di successo del network televisivo statunitensedegli ultimi dieci anni sta per tornare per un evento nuovo di zecca e, per celebrare questa grande occasione, la rete ha appena diffuso il nuovo trailer e la data definitiva di esordio della prossima stagione di. Come sempre, il filmato è disponibile dopo il salto.

Attenzione! Possibili Spoiler!

Sicuramente, la stragrande maggioranza degli spettatori ha pensato che Michael fosse morto quando la serie originale di Prison Break si è conclusa. Bene, indovinate un po'? Non è morto!

Come si può vedere dal più recente trailer, Michael è vivo e vegeto, anche se non se la sta passando troppo bene poiché, come potete notare, è di nuovo in prigione. Questa volta, il carcere si trova in una parte diversa del mondo e questo particolare farà in modo da rendere più difficile da pianificare qualsiasi fuga, ma considerando che stiamo parlando di Prison Break, è molto probabile che Michael non rimarrà lì molto a lungo.

Oltre a questo nuovo trailer, la FOX ha anche annunciato che la prima puntata del revival verrà trasmessa il 4 aprile.