Prison Break Revival: un altro promo fa il suo debutto in rete

Il colosso televisivo statunitenseha da poco rilasciato online un altro filmato che ci consente di dare una sbirciata inedita ai prossimi e nuovi episodi che costituiranno il revival della serie, che farà presto il suo debutto sui piccoli schermi. Il video è disponibile, in fondo alla news, dopo il salto.

Per lo show, il prossimo gruppo di episodi rappresenterà la quinta stagione nel complesso.

Una delle critiche che più spesso sono state rivolte a Prison Break durante la sua corsa per quattro capitoli era che lo show aveva perso la sua strada una volta Lincoln e Michael sono fuggiti dal carcere la prima volta. Lo spettacolo affrontata lo stesso tipo di complicazione dopo la stagione 4 ma, a quanto sembra, con questa quinta stagione verrà ribaltata la dinamica - Michael è in carcere e ha bisogno di Lincoln perché lo aiuti ad uscire da questa situazione.

Gli autori dello show hanno voluto alzare ulteriormente la posta spostando l'ambientazione nel Medio Oriente, forse prendendo spunto da un altro popolare spettacolo della FOX che attualmente in fase di riavvio, ovvero 24.

Prison Break ritornerà sui piccoli schermi a stelle e strisce con la sua quinta stagione revival il 4 aprile 2017.