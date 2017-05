Psych: ritorna a dicembre in un nuovo progetto targato USA Network

ha annunciato una novità riguardo alla serie "" a circa tre anni dall'ultimo episodio andato in onda nella primavera del 2014. Una "reunion" che vedrà il cast originale e il creatore impegnati nella realizzazione di "".

Un film che ricongiungerà il finto detective sensitivo Swan Spencer (James Roday) e il suo migliore amico Burton "Gus" Guster (Dulé Hill) per due ore in uno speciale che andrà in onda a Dicembre.

Sarà il creatore della serie Steve Franks, che ha co-scritto il film con Roday, a dirigere Psych: The Movie e le riprese inizieranno la settimana prossima.

Inoltre il progetto potrà contare anche sulla presenza di Lassiter (Timothy Omundson), Juliet (Maggie Lawsor), Henry (Corbin Bernsen) e Vick (Kirsten Nelson), i quali hanno espresso il desiderio di voler tornare.

Da quando Psych ha concluso il suo percorso su USA, si è parlato di riunire il cast per un film. Cosa che USA Network tentò di fare con un'altra serie di punta della rete Monk senza riusciurci per ragioni di bilancio.

I produttori esecutivi del film sono: Franchi, Roday e Hill, insieme a Chris Henze e Kelly Kulchak tramite Tagline Pictures.