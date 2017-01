Punisher: nuove foto dal set con Jon Bernthal

E' da tempo che non sentiamo parlare della serie su, eppure le riprese continuano senza sosta. Ora arrivano in rete delle nuove foto dal set che ci mostrano Frank Castle () con in mano... un mazzo di fiori!

Se si tratta di un flash-back o qualcos'altro, questo non lo sappiamo. Trovate tutte le foto cliccando qui.

Jon Bernthal riprende i panni di Frank Castle/Punisher, che ha interpretato nella seconda stagione di Daredevil. Nel cast vedremo anche Amber Rose Revah, Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Daniel Webber, Jason R. Moore e Michael Nathanson.

Il serial seguirà Frank Castle post-eventi della seconda stagione di Daredevil e, probabilmente, scaverà nell'oscuro passato del protagonista. Dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno su Netflix.