Quali mutanti appariranno nella serie degli X-Men?

L’universo degliè l’unico grande assente della nuova era d’oro dei supereroi: i mutanti, infatti, torneranno protagonisti in una nuova serie tv il cui pilot sarà diretto dal solito. Quali mutanti appariranno nello show?

Per ora l’unica conferma è quella relativa alla partecipazione delle Sentinelle, già viste in X-Men: Days of a Future Past. Il produttore e creatore della serie Matt Nix (Burn Notice), ha descritto a CNet la nuova serie tv dedicata agli X-Men. Ecco cosa ha dichiarato:

“Alcuni personaggi sono ancora da decidere, ma il fatto che io non possa rispondere alle tue domande è di per sé un grande inidizio… Posso dire solo che si tratta di uno di una serie con personaggi molto amati dai fan. Non posso entrare nello specifico, ma vi assicuro che gli X-Men non mancheranno”.

La nuova serie, per ora senza titolo, non ha ancora una data d’uscita. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!