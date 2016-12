Quali sono le serie più scaricate illegalmente di tutto il 2016?

La fine dell’anno è anche il momento per liste, classifiche, elenchi e chi più ne ha più ne metta. In questo caso ci occuperemo della pirateria, quali sono le serie più scaricate del 2016?ha pubblicato di recente un report sull’argomento, eccolo.

Essere la serie più piratata dell’anno è uno strano onore per un prodotto televisivo: da un lato evidenzia il grande successo verso il pubblico, dall’altro una grande perdita economica. Quest’anno l’onore/onere è toccato a due serie di HBO, Game of Thrones e Westworld. Assieme a loro, sul podio, The Walking Dead di AMC. Le serie si sono “classificate” nell’ordine in cui sono state scritte.

Cosa ne pensate? Questa può essere una strana buona notizia per The Walking Dead? Dopo l’ottima premiere, infatti, la serie ha visto i suoi ascolti precipitare drasticamente. Magari è un buon segno.