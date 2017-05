Quantico tornerà su FOX con una terza stagione, ma è stata accorciata

Come annunciato in via ufficiale da THR, Fox ha ufficialmente rinnovato per la terza stagione, la serie tv ambientata nel quartiere d’addestramento delle leve dell’FBI con protagonista

Tuttavia, non mancano i cambiamenti. L’Hollywood Reporter, infatti, precisa che la terza stagione è stata accorciata, e sarà composta da soli tredici episodi, il che potrebbe anche portare ad un incremento della qualità, sebbene per molti sia anche un campanello d’allarme in quanto questa decisione è stata interpretata, per certi versi, come una mancanza di fiducia da parte del network.

I cambiamenti però non finiscono qua, perchè il creatore dello show, Josh Safran, ha annunciato di aver abbandonato il posto di showrunner, ed ancora non è stato reso noto chi se ne occuperà.

La produzione resterà a New York, e Safran resterà comunque impegnato sul progetto, seppur come consulente. La speranza del canale è che gli ascolti vadano meglio rispetto a quelli registrati con la seconda stagione.