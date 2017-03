Quantum and Woody: i fratelli Russo produrranno l'adattamento televisivo

Sono attualmente super impegnati con le riprese dell'atteso, ma ihanno di fronte a loro un futuro ricco di progetti dopo questo imponente crossover Marvel, specialmente in ambito televisivo.

I due hanno infatti annunciato pochi mesi fa l'intenzione di riadattare per la tv il classico anni '80 I guerrieri della notte di Walter Hill, e adesso sappiamo che il loro coinvolgimento sul piccolo schermo non finirà qui, perché l'autore del rilancio di Quantum and Woody dell'Universo Valiant, James Asums, ha annunciato via Twitter che i Russo produrranno anche un adattamento televisivo dell'opera, per la gioia di tutti i fan della Valiant.



Insieme a loro, nello sviluppo del progetto troveremo anche Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, gli sceneggiatori del prossimo Ant-Man and The Wasp. La storia del fumetto racconta di Eric e Woody, una volta amorevoli fratelli adottivi, amici per la pelle e menti brillanti. Adesso c'è odio reciproco e una serie di fallimenti, ma quando l'assassino di loro padre gli concederà dei super-poteri dopo un esperimento scientifico, i due troveranno di nuovo uno scopo comune... insieme alla scusa di indossare un costume e combattere il crimine, ovviamente!