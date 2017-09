Ratched: la serie prequel del film "Qualcuno volò sul nido del Cuculo"

Dopo una guerra di offerte avvenuta traper l'acquisizioni dei diritti della serie drama di, prequel del filmè riuscita a vincere e ha ordinato due stagione della serie che sarà incentrata sull'infermierain una versione più giovane, interpretata da

Il film del 1975 "Qualcuno volò sul nido del Cuculo" si basava sul romanzo omonimo di Ken Kesey del 1962. In esso, l'infermiera Ratched fu interpretata da Louise Fletcher, la quale, grazie al film, vinse il premio Oscar come Miglior Attrice. il film vinse altri Oscar per: Miglior Regia (Milos Forman), Miglior Attore (Jack Nicholson) e Miglior Sceneggiatura Adattata (Lawrence Hauben e Bo Goldman).

La serie è stata creata da un giovane diplomato alla scuola di film, Evan Romansky, che ha scritto la sceneggiatura senza commissioni. Stando a quello che si dice, la sceneggiatura fu data all'agente di Murphy e Murphy passò un anno a comprarne i diritti e a cercare di convincere Michael Douglas e la proprietà di Saul Zaentz a far parte del progetto, riuscendoci. Adesso Murphy, Douglas, Margaret Riley e Jacob Epstein di Lighthouse Management & Media e Romansky saranno i produttori esecutivi della serie. Fox 21 sarà lo studio per lo show.