Raven's Home: uno sneak peek ci rivela l'ultima visione di Booker e...

Raven's Home è la serieche riprende, dopo qualche anno, la storia della veggente sfortunella e combinaguai Raven, interpretata da, che ora è mamma di due bambini, uno dei quali ha il suo stesso "dono"...

E nel video che è stato diffuso in esclusiva da Tv Line, è proprio suo figlio Booker, ad avere il flash del futuro. Ma non sempre questo si rivela essere una benedizione e, per esempio, non è sempre bene dare consigli su cosa si sa per certo che potrà accadere, di lì a poco.

Insomma, la lezione il figlio di Raven la imparerà presto, infatti si ritroverà a dare dei consigli a un compagno, Levi, e tutta la situazione - che involve la palestra a scuola - non si rivelerà affatto piacevole. E non andrà come previsto!

Se volete, date pure un'occhiata alla clip!

Qualcuno di voi guardava la serie originale di Raven? Se sì, questa nuova versione vi piace? Ditecelo nei commenti!