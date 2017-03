Ray Donovan: un ruolo per Susan Sarandon nella prossima stagione

L'attriceavrà un ruolo molto importante nella prossima stagione dello show prodotto dall'emittente, arrivato alla quinta stagione.

Si alza sempre di più il livello di Ray Donovan, la serie prodotta da Showtime apprezzatissima dalla critica negli ultimi anni e seguita da sempre più spettatori.



Nella prossima stagione, Liev Schreiber sarà affiancato da una regina del grande schermo (e non solo): il premio Oscar Susan Sarandon entrerà a far parte del cast. Interpreterà Samantha Winslow, donna forte e concentrata a capo di uno studio cinematografico. Stando alle prime indiscrezioni, il personaggio si rivelerà una vera spina nel fianco del povero Ray.



La quinta stagione di Ray Donovan arriverà nel 2017, anche se non è dato sapere in quale periodo dell'anno.