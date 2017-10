Recall è il nuovo drama targato CBS degli autori di Limitless

La CBS sta sviluppando, serie drama dai risvolti fantascientifici che conta fra i suoi autori anche il team creativo dietro la serie

Scritta da Craig Sweeny, autore anche del pilot di Limitless, vedrà nuovamente Marc Webb alla regia del primo episodio e i due saranno accreditati anche come produttori esecutivi, insieme ad Alex Kurtzman e Heather Kadin attraverso la compagnia Secret Hideout, di proprietà di CBS TV.

In Recall, l’agenzia per la sicurezza nazionale americana (NSA) assemblerà un gruppo di investigatori che avranno a disposizione l’ultima novità in fatto di tecnologia: una macchina che permetterà a chi la usa di avere accesso diretto alla memoria del testimone, della vittima o del sospettato che sia, ma i detective dovranno resistere alla tentazione di utilizzarlo su loro stessi. La serie dovrebbe arrivare nel corso del 2018.