Reese Witherspoon e Jennifer Aniston insieme in una nuova serie tv!

lavoreranno insieme in una nuova serie tv incentrata su un programma televisivo in onda la mattina, un, per la precisione.

Il titolo del progetto ancora non si conosce, ma la trama girerà intorno all'ambiente newyorkese dei media e dell'intrattenimento. Alla scrittura ci sarà Jay Carson di House of Cards e questo ci dice che sarà una serie certamente avvincente e piena di sfaccettature intriganti. Infatti, indagare il mondo del backstage di quelli che sono gli show televisivi più seguiti negli USA, è interessante e rivelerà retroscena che terranno senza alcun dubbio gli spettatori incollati allo schermo.

Tra le case di distribuzione interessate alla divulgazione del progetto ci sono, in prima linea, Netflix e la HBO. Per i die hard fan di Friends, questa suonerà come una sorta di "reunion" visto che, nell'acclamata serie degli anno '90, la Witherspoon interpretò, come guest star, la sorella di Jennifer Aniston.