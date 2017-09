Riverdale 2: diamo una prima occhiata ad Archie e a suo padre

: La seconda stagione di Riverdale sta arrivando ed Entertainment Weekly ha regalato ai fan la possibilità di vedere una prima immagine die di suo padre

Nell'immagine si vedono i due personaggi che cercano assistenza medica dopo la sparatoria del season finale della prima stagione. A vedere questa foto e anche il trailer che è recentemente stato rilasciato per promuovere l'inizio della stagione 2, Fred Andrews pare sopravvivere al tentativo di omicidio operato ai suoi danni; tuttavia non possiamo dirlo con certezza e dovremo attendere la premiere, prevista per ottobre.

La prospettiva della morte di Fred potrebbe disturbare parecchio i fan poiché, durante una visita alla madre, Archie si è visto chiedere insistentemente da quest'ultima di tornare a casa, a Chicago, e lasciare così la "pericolosa" Riverdale. Conseguentemente, se Fred dovesse morire, l'eventualità che questo accada sono molte.

KJ Apa ha detto quanto segue al riguardo:

"Non penso che accadrà (Archie che lascia Riverdale). Penso che Archie, al 100% resterà incollato a Fred, specialmente quando lui ne ha bisogno. Fred non ha nessun altro che possa prendersi cura di lui a casa. E una grande parte della seconda stagione si concentrerà sull'aiuto che Archie darà a Fred..."

Vedremo come si evolverà la storyline generale di Riverdale a partire da ottobre, quando tornerà con la seconda stagione!