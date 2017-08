Riverdale 2: entra nel cast anche l'attore Graham Phillips

Riverdale ha aggiunto al cast della seconda stagione anche. L'attore interpreta un personaggio che causerà qualche problema ai protagonisti della serie...

Graham Phillips infatti, interpreta l'ex ragazzo di Veronica e si creeranno delle situazioni davvero spiacevoli, considerato il fatto che, quasi certamente, le dinamiche tra Veronica e Archie diventeranno un... triangolo "amoroso" da cui non sarà facile sottrarsi

EW ha riportato la notizia del casting dell'attore di The Good Wife per due episodi di Riverdale. Il suo ruolo è quello di un personaggio che risponde al nome di Nick St. Clair:

"Nick è un vecchio compagno di classe di Veronica, di quando era ancora a New York e, nonostante le sue buone maniere, è un leone travestito da agnello: gli piacciono le feste estreme, ha desideri oscuri e un senso malato di "privilegio". Il suo arrivo a Riverdale minaccerà la relazione di Archie con Veronica, e potrebbe addirittura mettere qualcuno dei personaggi in situazioni pericolose" ha detto lo showrunner della serie, Roberto Aguirre-Sacasa.

Che poi aggiunge:

"La prima stagione ha riguardato la risoluzione di un omicidio: chi ha ucciso Jason Blossom? Era, comunque, un crimine avvenuto nel passato. E, fino alla fine, nessuno dei personaggi è mai stato davvero in pericolo. Ruotavano intorno a un mistero, è vero, ma fino all'ultima puntata nessuno ha mai avuto l'impressione che qualcosa di davvero pericoloso stesse per succedere. Nella seconda stagione c'è sempre il crimine e quel senso di "noir", ma sarà anche molto più una sorta di thriller condito da suspence, e stavolta avremo davvero la sensazione che qualcuno di loro possa essere seriamente in pericolo. I nostri personaggi saranno messi in condizione di rischio in modo molto più viscerale. In un certo senso, la seconda stagione sarà più spaventosa."

Riverdale torna in autunno e la season premiere è prevista per l'11 ottobre sulla CW.