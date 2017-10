Riverdale 2: Hart Denton interpreterà Chic, il fratello perduto di Betty e Polly

: A meno di una settimana dalla messa in onda della nuova season premier , gli autori diannunciano cheinterpreterà, il fratello perduto di) e).

L’inclusione di Chic era stata anticipata solo qualche giorno fa, e per l’occasione il personaggio ci era stato descritto come un duro pieno di risorse, ma anche poco incline a fidarsi del prossimo. A quanto pare il ragazzo è cresciuto in affidamento e ha alle spalle un passato oscuro e misterioso che preferisce tenere per sé. Non ha completato il liceo e vive da solo sin dalla maggiore età.



I fan ricorderanno che Alice Cooper (Madsen Amcheck), durante la prima stagione, rivelò alle sue due figliole di aver avuto un figlio maschio ai tempi del liceo e di averlo dovuto dare in adozione, implicando l’esistenza di un fratello che non avevano mai potuto conoscere. In precedenza era già stato anticipato che il bambino sarebbe stato introdotto a metà seconda stagione, ma l’interprete non era ancora stato annunciato.



Stando a quanto riportato dal portale TV Line, il ruolo è stato assegnato a Denton, un attore esordiente che in passato ha avuto una piccola parte nella commedia Fun Tom Dinner e ha partecipato ad un episodio di Lethal Weapon, la serie poliziesca di FOX lanciata nel 2016.



La decisione da parte degli autori di scegliere un volto nuovo non ci sorprende, in quanto, fatta eccezione per Cole Sprouse da Zack e Cody al Grand Hotel, molte altre giovani star dello show erano infatti alla loro prima grande esperienza in ambito televisivo. Al tempo dell’ingaggio, Camila Mendes (Veronica Lodge) aveva appena terminato gli studi, mentre K.J. Apa (Archie Andrews) e Reinhart avevano solo partecipato a brevi spot televisivi.



Denton è solo l’ultima delle new entry cui assisteremo in questa stagione, la quale annovera all’interno del cast anche Mark Consuelos (Pitch, The Night Shift) nei panni del padre di Veronica, Hiram Lodge, appena uscito di prigione; e Vanessa Morgan nel ruolo di Toni Topaz, la prima amica di Jughead nell’istituto Southside High.



Infine, si direbbe proprio che anche Chic, esattamente come le altre new entry, sia destinato a scuotere le dinamiche della famiglia Cooper, in quanto il personaggio assumerà un ruolo da antagonista. Del resto, ha un passato travagliato ed è plausibile che nutra un forte risentimento verso la madre che lo abbandonò.



La nuova stagione di Riverdale esordirà il prossimo 11 ottobre sul canale statunitense The CW.