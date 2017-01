Riverdale: Archie e Betty incontrano Veronica nella nuova clip

Una delle storyline centrali dei fumetti digirava intorno a un triangolo amoroso: il protagonista. L’incontro tra questi tre personaggi è al centro della nuova clip di, la serie tv adattamento dei fumetti degli anni ’40.

Archie, il classico teenager americano, gode delle attenzioni di Betty Cooper, ragazza della porta accanto, e Veronica Lodge, ricca ereditiera dai capelli corvini. Il ragazzo è combattuto: è attratto dalla bellezza di Veronica ma è legato all’affetto gentile di Betty.

Il triangolo amoroso di questi personaggi tornerà anche in Riverdale, in versione modernizzata: Betty e Veronica saranno infatti avversarie molto più agguerrite, come è facile intuire dalla clip che mostra il loro primo incontro. Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Riverdale, buona visione!