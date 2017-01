Riverdale: diventa parte del gruppo di Archie con il nuovo sito web

Domani è il giorno del debutto di, la nuova seriein onda su. Il network ha deciso di lanciare un nuovo sito web che permette ai fan di diventare parte del gruppo die tutti gli altri.

Il sito, Riverdale Comic Creator, si collega con il tuo account Facebook e utilizza le tue informazioni per scrivere una sorta di storia inedita: scambi due parole con Cheryl Blossom, discuti di cinema con i ragazzi di Riverdale e ascolti le canzoni di Josie and the Pussycats.

La serie è l’adattamento dello storico fumetto di Archie Andrews, pubblicato nel lontano 1941. Il nome della serie è lo stesso della città in cui sono ambientate le storie di Andrews. Riverdale debutterà domani, Giovedì 26 Gennaio, su The CW. Restate con noi per tutti gli arrangiamenti!