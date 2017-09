Riverdale: ecco le prime immagini dal set del primo episodio della Stagione 2

L'arriverà la seconda stagione die laha appena rilasciato per prime immagini dell'episodio intitolato. Lo show, basato sui personaggi di, ha ripreso la produzione dopo l' incidente automobilistico che ha visto coinvolto l'attore

Durante il finale della prima stagione, la città di Riverdale, dopo aver scoperto l'assassino di Jason Blossom, è stata compita da un altro terribile crimine. Un uomo mascherato ha sparato a Fred (Luke Perry), il padre di Archie (Apa). Nei nuovi scatti appena rilasciati, possiamo vedere Archie, con la giacca zuppa di sangue, trasportare il padre ferito all'ospedale. In più, vengono introdotti i nuovi attori che sono entrati a far parte del cast della serie: Mark Consuelos che interpreterà Hiram Lodge, il padre di Veronica (Camila Mendes), e Charles Melton, il quale, invece, sostituirà Ross Butler nel ruolo di Reggie, che nelle prime foto sembra già rendere più difficile la vita ad Archie. Ricordiamo che del cast, inoltre, fanno parte: Lili Reinhart nel ruolo di Betty Cooper, Ashleigh Murray come Josie McCoy, Cole Sprouse è Jughead Jones e Madelaine Petsch nei panni di Cheryl Blossom.



Qui sotto potrete vedere le immagini della seconda stagione della serie Riverdale: