Riverdale: pubblicato il trailer esteso

è il produttore esecutivo di praticamente tutti gli showin onda su. Il suo prossimo progetto,, ha una natura un po’ particolare. Il nuovo trailer esteso è disponibile in fondo alla notizia, buona visione!

Riverdale è basato sulle storie dei classici di Archie Comics, sviluppati da Roberto Aguirre-Sacasa. Originariamente la serie doveva andare in onda su FOX, ma The CW ha ottenuto i diritti per la prima stagione. Il pilot è stato proiettato all’International Comic-Con di San Diego, e andrà in onda in televisione solo a Gennaio.

The CW, quindi, ha iniziato da poco a giocarsi tutte le sue carte promozionali, tra cui un nuovo trailer esteso, nel quale sono presenti moltissimi personaggi iconici: Archie Andrews (K.J. Apa), Jughead Jones (Cole Sprouse), Betty Cooper (Lili Reinhart) e Veronica Lodge (Camila Mendes). Il video è disponibile in fondo alla notizia, buona visione!

Riverdale debutta il 26 Gennaio 2017 su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!