Riverdale: Sabrina la Strega potrebbe apparire nello show

ha finalmente messo in onda i primi episodi del suo adattamento dei fumetti di, la nuova serie. Una delle assenze più importanti rispetto al materiale originale è quella di. Il personaggio, però, potrebbe apparire comunque.

“Sabrina the Teenage Witch” è diventata popolare negli anni ’90 grazie alla sitcom con protagonista Melissa Joan-Hart (in Italia il titolo è "Sabrina, vita da Strega"), ma il suo debutto va datato al 1962, anno in cui è apparsa per la prima volta nell’universo dei fumetti Archie.

Il produttore esecutivo di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, ha più volte lasciato intendere che il personaggio potrebbe apparire nella serie. Ecco le sue ultime dichiarazioni rilasciate a The Wrap:

“Mai dire mai, è sicuramente nel reame del possibile. La cosa difficile è che si, lo show ha elementi misteriosi e fantastici, ma sarebbe difficile introdurre un personaggio chiaramente sovrannaturale. Dobbiamo riuscire a introdurre Sabrina in una maniera non esagerata, ma si tratta di una strega… per quanto Riverdale sia una serie oscura, la visione di Sabrina lo è ancora di più: Riverdale e Greendale, dove vive Sabrina, costituiscono i due lati di una stessa realtà, è una specie di idea mitica. Comunque, chi lo sa?”

Riverdale è attualmente in onda su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!