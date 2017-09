Riverdale: lo spinoff si intitola The Chilling Adventures Of Sabrina!

Il mondo di Riverdale pare si amplierà non poco di qui a breve: la CW ha infatti deciso di creare lo spinoff della serie basandosi sulla storia di, popolare personaggio della

La nuova serie, dal titolo The Chilling Adventures Of Sabrina, trarrà ispirazione dalla serie a fumetti e porterà con sé vari elementi come l'horror, l'occulto e la stregoneria. Questa storia sarà molto più oscura rispetto alla "Sabrina Vita da Strega" interpretata da Melissa Joan Hart negli anni '90.



Anzi, i toni saranno molto più simili a Rosemary's Baby e l'Esorcista! Sabrina infatti, dovrà combattere per riuscire a controllare la sua doppia natura, metà mortale, metà strega, mentre cerca di proteggere la sua famiglia e il mondo in cui vive.

La serie dovrebbe uscire nella stagione televisiva 2018-2019 ma forse potremo vedere una breve apparizione di Sabrina Spellman anche in Riverdale, come introduzione al personaggio.

Che ne pensate?