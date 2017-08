Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead lascia AMC per Amazon!

Il papà di The Walking Dead passa ad Amazon, e questo darà alla piattaforma di streaming, l'esclusiva su tutto ciò che creerà la mente dietro

Settimana impegnativa e produttiva per Amazon: la compagnia ha chiuso un accordo di esclusiva con Robert Kirkman e ha poi firmato anche un accordo "first look deal" (che determina, per un periodo di tempo accordato dalle parti, il diritto diAmazon di decidere cosa fare dei prodotti dell'autore che non potrà cedere ad altri diritti ecc... ecc..), con la sua compagnia di produzione, la Skybound Entertainment.

La Skybound aveva uno storico contratto con la AMC, il network dietro la distribuzione degli show The Walking Dead, a parte Outcast, che è invece distribuito da Cinemax grazie ad una clausola d'estensione.

Gli obiettivi della Skybound, grazie ad Amazon, sono semplicemente più raggiungibili, ed essendo davvero ambiziosi, questo è il posto ideale dove distribuire i prodotti, considerando anche il fatto che, negli ultimi tempi, proprio Amazon è entrata nella programmazione YouTube Red, sta realizzando progetti virtuali come Delusion e film sperimentali come Capture, e questo la rende il posto perfetto per Kirkman.

Visto che le piattaforme di streaming stanno stringendo accordi e si stanno sviluppando in diverse direzioni - vedi l'acquisizione da parte di Netflix della compagnia di Mark Millar, oppure l'annuncio di Disney del lancio di una piattaforma digitale propria - Amazon si piazza tra i competitor più influenti nel panorama della programmazione digitale e grazie a questa nuova partnership con Skybound, Amazon Prime Video diventerà certamente il luogo principe che chi ama il genere horror.