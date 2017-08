Room 104: la HBO rinnova la serie dei fratelli Duplass per la seconda stagione

La serieè stata rinnovata per la seconda stagione. A annunciarlo è stata, vice presidente esecutiva della programmazione HBO. Lo show, creato dai fratelli, racconta le storie di diversi personaggi che alloggiano in una singola camera di un tipico motel americano.

Room 104 è andata in onda in anteprima sulla rete HBO il 28 Luglio 2017 e continuerà la sua programmazione fino al 13 Ottobre con i suoi 12 episodi. Il cast di questa stagione include gli attori Hugo Armstrong, Davie-Blue, Melonie Diaz, Jay Duplass, Veronica Falcon, Adam Foster, Ellen Geer, Keir Gilchrist, Philip Baker Hall, Sarah Hay, Poorna Jagannathan, Orlando Jones, Ethan e Gavin Kent, Amy Landecker , Konstantin Lavysh, Sameerah Luqmaan-Harris, Keta Meggett, Natalie Morgan, Ross Partridge, Karan Soni, Dendrie Taylor, Tony Todd, Will Tranfo, James Van Der Beek, Mae Whitman e Nat Wolff.

"Jay e Mark Duplass sono dei talenti che hanno reinventato brillantemente la serie per l'era moderna", ha dichiarato Gravitt. "Il formato della serie Room 104 offre infinite possibilità e opportunità per sperimentare nuovi talenti e non vedo l'ora di vedere dove ci porterà lo show".

"Non ricordiamo quando è stata l'ultima volta che ci siamo tanto divertiti nel fare qualcosa", hanno affermato Jay e Mark Duplass. "Siamo entusiasti di poter andare ancora più a fondo nella tana del bian coniglio con questo show". Jay e Mark Duplass sono produttori esecutivi della serie insieme a Sydney Fleischmann e Mel Eslyn. Tyler Romery è il produttore.

