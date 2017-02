Runaways: la Marvel ufficializza il cast della serie tv!

Con le riprese ormai imminenti, la Marvel ha ufficializzato il cast della prossima serie tv in live-action dello studio:. La serie segue sei teenager che si sopportano a malapena e che dovranno collaborare per combattere un nemico comune: i loro genitori, dei supervillain.

La serie approderà su Hulu, sviluppata da Josh Schwartz e Stephanie Savage. I due produrranno il serial insieme a Jeph Loeb, Jim Chory e Lis Rowinski. La Marvel produrrà The Runaways con ABC Signature.

Ecco il cast della serie:



RHENZY FELIZ E' ALEX WILDER

Un nerd e un solitario, passa il suo tempo giocando ai videogiochi ma quel che vorrebbe, in realtà, è riunire il suo gruppo di amici d'infanzia.





LYRICA OKANO E' NICO MINORU

Intelligente, forte, indipendente. Una 'Wiccan', l'aspetto goth di Nico la isola da famiglia e compagni, ma quel che lei vuole è soltanto qualcuno con cui parlare.

VIRGINIA GARDNER E' KAROLINA DEAN

Esteticamente perfetta, quasi quanto una modella, Karolina sente il peso delle responsabilità e le aspettative dei suo genitori. Ma lei vorrebbe solo esplorare la sua vera identità e seguire i suoi desideri personali.

ARIELA BARER E' GERT YORKES

Occhialuta e dai capelli viola, Gert è una 'riot grrrl' contemporanea. In apparenza sfacciata, in realtà nasconde i suoi veri sentimenti agli altri.

GREGG SULKIN E' CHASE STEIN

Un giocatore di Lacrosse e rubacuori a scuola, Chase è spesso definito un idiota. In realtà è molto bravo in ingegneria - più o meno come suo padre - anche se non sfrutta mai questa capacità.

ALLEGRA ACOSTA E' MOLLY HERNANDEZ

E' la più piccola del gruppo di amici - e la più innocente -, ed è conosciuta per la sua positività alquanto vivace.

"Il divertimento e la chimica che crea questo gruppo di attori talentuosi è strepitoso e non vediamo l'ora di portare in vita questi personaggi cosi amati" ha spiegato Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel. "Ci siamo davvero divertiti a portare in vita la storia di Brian e Adrian. Siamo felici che amino i Runaways che abbiamo ingaggiato quanto li amiamo noi" hanno spiegato i due showrunner Josh Schwartz e Stephanie Savage.

"Non vedo l'ora che i fan del fumetto di tutto il mondo guardino questo gruppo di attori straordinari all'opera, ognuno di loro incarna lo spirito dei loro personaggi molto di più di quanto io potessi immaginare" ha affermato il creatore del fumetto e consulente della serie Brian K. Vaughan.

La Marvel ha promesso, per le prossime settimane, nuovi annunci sul cast.