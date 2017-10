Sam and Twitch: Todd McFarlane aggiorna sul progetto

Mentre sta lavorando ad un reboot cinematografico su Spawn insieme alla Blumhouse,sta lavorando, seppur in maniera meno diretta, ad un serial televisivo su

La serie sarà diretta da Kevin Smith ed ora McFarlane aggiorna, seppur brevemente, sul progetto, confermando che entrambi incontreranno AMC e BBC America ed una decisione verrà presa entro novembre.

"Se diranno di sì, chiederemo per un'intera stagione. Non solo il pilot. Diranno di sì direttamente ad otto episodi?" spiega l'autore "Kevin ha fatto questa cosa con loro, io ho fatto la mia, vedremo come procederanno. Entrambi abbiamo buone sensazioni a riguardo. Avrà un tono differente da quello che avrei realizzato io, ma sarà comunque parte dello Spawn-verse. Hanno ingaggiato Kevin Smith per essere Kevin Smith. Spero che il pubblico l'apprezzi".