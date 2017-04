Sam Raimi firma un accordo con Skydance per diverse produzioni televisive

La) ha annunciato quest'oggi la sottoscrizione di un accordo pluriennale con) per la produzione di diversi progetti TV che la società annuncerà a breve.

l'AD di Skydance, David Ellison, ha dichiarato in merito all'accordo: «Nel corso della sua prolifica carriera pluridecennale, Sam ha dimostrato più e più volte la sua capacità di raccontare storie che abbraccino contemporaneamente azione, avventura, umorismo, emozioni e mistero. A nome di tutta la nostra squadra, mi piacerebbe dare ufficialmente il benvenuto a Sam nella famiglia di Skydance».



Raimi ha invece detto: «Dopo aver avuto il piacere di lavorare con David e il suo team sul lato feature, sono davvero entusiasta di unire le forze con la sua divisione TV per questa nuova avventura. Skydance è riuscita a farsi un nome e divenire importante nel mondo e non vedo l'ora di iniziare questa nostra collaborazione per portare della grande televisione al pubblico globale».



Adesso attendiamo fiduciosi l'annuncio di questi progetti già in fase di sviluppo.