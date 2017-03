Santa Clarita Diet: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Ci ha fatto penare per un paio di mesi, maalla fine ha deciso di rinnovare per una seconda stagione di episodi la divertente e particolarecon protagonisti

La serie segue l'assurda vicenda di una famiglia, gli Hammond, dove moglie e marito sono due agenti immobiliari di successo. Vivono una bella vita con la figlia in una splendida casa a Santa Clarita, in California, ma un giorno, inspiegabilmente, Sheila Hammond (Barrymore) diventa una zombie affamata di carne umana.



Ovviamente tutta la vicenda è narrata in chiave ironica, il che rende il prodotto Netflix un'interessante black comedy con momenti davvero spassosi e personaggi caricaturali interpretati molto bene dai protagonisti.



La società ha così rilasciato quest'oggi un video d'annuncio per il rinnovo, del tutto in linea con la serie. Pronti per "il secondo"?