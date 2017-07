Santa Clarita Diet: Zachary Knighton entra a far parte del cast della serie

La star diha firmato per entrare a far parte del cast della seconda stagione della serie comedy zombie di. Sarà un ruolo ricorrente tuttavia importante, ma non sono stati rilasciati ancora dettagli sul personaggio di

Santa Clarita Diet ha come protagonista Drew Barrymore nei panni di una mamma di periferia che si trasforma in uno zombie mangia carne e Timothy Olyphant nel ruolo dello sfortunato marito della donna. Possibile che Knighton possa essere un'altra delle vittime della Barrymore? Restate con noi per avere ulteriori aggiornamenti.

La serie ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel mese di febbraio con una prima stagione composta da dieci episodi. Netflix ha ordinato una seconda stagione a Marzo.