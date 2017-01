Sarah Michelle Gellar parla del possibile ritorno di Buffy

L’ultima stagione diè andata in onda nel lontano 2003, eppure l’amore dei fan per la serie è ancora molto vivo. L’attrice protagonista dello show,, ha recentemente parlato del possibile revival della serie.

L’influenza delle avventure di Buffy è andata ben oltre al periodo della sua messa in onda: una serie di fumetti, infinite edizioni in DVD e altrettanti passaggi televisivi testimoniano l’amore dei fan per la serie. Molti dei suoi autori, inoltre, sono finiti al lavoro per serie come LOST, Once Upon a Time, Daredevil, Mad Men e tante altre.

Sarah Michelle Gellar, la protagonista assoluta della serie, ha parlato del possibile revival: “Ho sempre pensato che l’unicità dello show fosse nella miscela tra le tematiche tipiche dell’horror e quelle delle storie di formazione. Usare il liceo come ambientazione ci ha permesso di parlare di razzismo, identità, bullismo, senso di colpa, morte, amori e cuori spezzati, utilizzando i demoni come metafore. Non sono sicura che questo sia possibile raccontando storie di adulti, anche se sono sicura che potrebbe.”

