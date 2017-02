Scalped: trovata l'attrice per il ruolo di Carol Red Crow

Stando alle ultime novità, sembra proprio che ormai la produzione della prima stagione di, serie televisiva trasposizione dell'omonimo fumetto, stia procedendo a pieno regime. Dopo l'acquisizione dei registi, infatti, arriva la notizia della prima attrice salita a bordo del progetto per entrare a far parte del cast dello show.

Già in passato era stato detto che la serie lancerà attori prevalentemente nativi americani, nel tentativo di onorare il materiale originale.

Secondo quanto riportato da Variety, il primo attore ad essere lanciato per la nuova serie televisiva Scalped onorerà questa promessa. Sarà, infatti, Lily Gladstone giocare il personaggio di Carol Red Crow, la figlia del capo tribù Lincoln Red Crow. Non solo la Gladstone è una nativa americana, ma è in realtà anche una discendente della tribù Red Crow. Il personaggio di Carol è descritto come intelligente e ribelle, con una personalità che la allontanò dal padre.

Il fumetto del 2007 ha raccolto molti elogi e molti fan grazie alla sua atmosfera west-moderna situato in una comunità di nativi americani.