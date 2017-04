Scandal: la ABC voleva originariamente Connie Britton nei panni di Olivia Pope

In una lunga intervista diai microfoni dell', la produttrice degli show televisivi ABC che vanno a comporre il TGIT -- ha avuto modo di parlare nuovamente delle sue creazioni.

Curiosità dopo curiosità, così, la Rhimes ha rivelato come inizialmente per il ruolo di Olivia Pope in Scandal la ABC non aveva minimamente considerato la protagonista attuale, Kerry Washington, volendo invece puntare su di un volto diverso, ed esattamente quello di Connie Britton, vista in American Horror Story.



Ha infatti detto la Rhimes: «Per quanto mi riguarda, ero convinta dovesse essere uno show con protagonista una donna di colore. Al tempo neanche sapevo non ci fosse stata per 37 anni una serie tv con protagonista una donna afro-americana, ma quando è stato ordinato il piloto qualcuno mi ha chiamato dicendomi "questo sarebbe lo show perfetto per Connie Britton". Al che ho risposto "certo, potrebbe, se solo Olivia Pope non fosse nera"».



La produttrice ha poi continuato: «Anche la ABC mi suggerì la Britton, dicendo "che le scelte del canale prevedevano nella short-list solo donne bianche". Al che fui presa dal panico, ma finalmente qualcuno intervenne, rifacendo la short-list. Alla fine fu assunta Kerry Washington, che comunque concordava sul fatto che la Britton sarebbe stata senz'altro una scelta sensata».



Riuscite a immaginare la Britton nei panni della Pope?