Scream 3: Tyler Posey, star di Teen Wolf, entra nel cast della serie horror MTV

farà parte del cast della terza stagione della serie horror sviluppata da MTV,Il suo sarà un ruolo ricorrente nel corso della stagione, che arriverà in primavera.

La stagione entrante, la terza, vedrà un nuovo showrunner, Brett Matthews di Supernatural, che porterà lo show in un'altra direzione rispetto a ciò che abbiamo visto finora, con una storia sconnessa da quella precedente, e un cast rinnovato.

Posey avrà il ruolo di Shane, descritto come uno "spacciatore e promotore di feste che cerca sempre di racimolare denaro. Ma, al di là di questo, c'è di più in lui, e non tutti se ne rendono conto." La notizia è arrivata via The Hollywood Reporter. Nel cast di Scream, oltre a lui, ci sono: RJ Cyler, nel ruolo della star del football Deion, Giorgia Whigham la ragazza goth-style Beth, Jessica Sula la nuova arrivata a scuola Liv, Giullian Yao Gioiello la studiosa Manny, Keke Palmer l'attivista sociale Kym, Tyga nei panni del fratellastro di Deion, Jamal, e C.J. Wallace nei panni dello strambo Amir.

Scream 3 arriva su MTV a marzo 2018.