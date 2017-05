Scream Queens: la Fox non rinnova la serie tv creata da Ryan Murphy

La serie tv, parodia del genere horror e di tutti i suoi cliché, è andata in onda per la prima volta il 22 settembre 2015 fino al 20 dicembre 2016, per la seconda stagione. Quest'oggi laha annunciato che lo show non sarà rinnovato per la terza stagione.

"Non vedremo Scream Queens in una nuova stagione," ha detto il CEO FoxTelevision Group, Gary Newman, ai giornalisti lunedì. "Era una serie antologica. Ryan [Murphy] ha raccontato la storia di un gruppo di personaggi che ha creato nel corso di due stagioni. Abbiamo l’impressione che la storia sia completa. Non abbiamo nessuna intenzione di tornare sull'argomento e raccontare altre storie”.

La seconda stagione di Scream Queens, basata su di un disastro ospedaliero nel quale figuravano nuovi personaggi interpretati da John Stamos, Taylor Lautner e Kirstie Alley, era andato in onda a Dicembre. Nel caso in cui vi siate persi la stagione finale della serie - a giudicare dai feedback, c'è una buona probabilità che l'abbiate fatto - ecco come le cose si erano concluse nello show dei folli disadattati: Chanel n° 5 e Zayday gestiscono ora l'ospedale, Hester e il Dr. Brock vivono (e uccidono) su Blood Island, Dean Munsch è diventato un “sexpert” di fama mondiale con sede a Aspen, e Chanel n° 1 presenta il suo talk show televisivo (con n°3 come suo produttore). La scena finale ha visto anche il ritorno del Diavolo Rosso, il travestimento utilizzato dal killer(s) di Scream Queens nella prima stagione. Purtroppo, questo nuovo uomo (o donna!) mascherato non è mai stato identificato, lasciandoci a chiedercelo...per sempre.

Aggiungendosi alla prevedibile cancellazione dello show, molti membri di primo piano del cast hanno già aderito a nuovi progetti; Billie Lourde ha portato a casa un ruolo importante nella prossima settima stagione di American Horror Story, mentre Lea Michele ha recitato nel pilot di nuova serie tv della ABC.