Scrubs: Zach Braff stuzzica i fan con la possibilità di nuovi episodi!

Come i fan della serie sanno bene,è stato annullato dallanel 2008, senza un finale di serie vero e proprio. Lo spettacolo, adottato dalla, è andato avanti per un'ulteriore stagione, ma da allora tutto sembrava essere finito. Ora, l'attore protagonistaafferma che ci potrebbero essere nuove possibilità all'orizzonte.

Recentemente, infatti, un fan su Twitter ha chiesto alla stella di Scrubs, che impersonava il ruolo di JD, se avesse mai considerato di rivisitare la popolare sitcom con nuovi episodi. Braff non solo ha risposto, ma ha anche pubblicato un video per commentare il Tweet del fan (che potete trovare qui sotto). In esso, l'attore afferma che lui e i suoi ex colleghi hanno già parlato a proposito di un rilancio di Scrubs in diverse occasioni.

Nel dettaglio, l'attore ha risposto dicendo: "Ciao, Mario. Uh, non si sa mai... potrebbe essere possibile fare altri episodi di Scrubs. E' qualcosa di cui tutti noi abbiamo parlato - soprattutto ora che tutte queste serie e attori sono tornati ai loro vecchi show, per esempio facendo con Netflix delle nuove versioni dei loro spettacoli. Sono molto geloso di tutta questa questa attenzione su Gilmore Girls e Full House, per esempio. Quindi, uh, ne parliamo ogni tanto. Davvero non si può mai sapere. Potrebbe succedere. Lo farei.".