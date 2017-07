SDCC- American Horror Story 7: rivelato il titolo della settima stagione!

American Horror Story - CULT è il titolo, confermato, della settima stagione. Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata, come precedentemente annunciato dal creatore dello show,

La news arriva dal San Diego Comic-Con e la FX conferma che la data di premiere è il 5 settembre 2017. La stagione, come ha scritto Murphy su Twitter per rispondere ad alcune domande dei fan, si comporrà di 11 episodi e si svolgerà in Michigan. Murphy ha inoltre aggiunto che sarà la stagione "più pesante vista finora" per Evan Peters, che interpreta un personaggio di nome Kai.

Inoltre potremo vedere il ritorno di Frances Conroy e Mare Winningham, "tra gli altri".

La stagione sarà, come già annunciato, a tema elettorale, e il cast è composto da: Peters e Sarah Paulson, il cui personaggio si chiama Ally, Lena Dunham, Billy Eichner, Billie Lourd, Leslie Grossman e Colton Haynes.

E, guardando l'account Instagram di Murphy, si vede anche Twisty il Clown (amatissimo in Freak Show), che tornerà in questa stagione, solo che non nella sua "forma" tipica.

Cosa pensate di tutte queste info su American Horror Story: Cult? Ditecelo nei commenti!